Mondial 2026 : Opta désigne l'Espagne vainqueur, un bon pronostic après celui du PSG ?

Le superordinateur du site spécialisé Opta, place l’Espagne en tête des probabilités de victoire à la Coupe du monde 2026 à l’issue de 10 000 simulations du tournoi. Selon des données publiées en amont de la compétition, la sélection espagnole est créditée de 16,1 % de chances de soulever le trophée.

L’Espagne en tête des projections statistiques

D’après les résultats du modèle, l’Espagne devance un groupe de favoris resserré. La France obtient 13,0 % de chances de victoire, l’Angleterre 11,2 %, et l’Argentine, championne du monde en titre, 10,4 %. Ces quatre sélections sont les seules à dépasser la barre des 10 % dans les simulations d’Opta.

Le système place ensuite un deuxième cercle de prétendants composé du Portugal (7,0 %), du Brésil (6,6 %) et de l’Allemagne (5,1 %). Les Pays-Bas (3,6 %), la Norvège (3,5 %), la Belgique (2,4 %), la Colombie (2,1 %) et le Maroc (1,9 %) apparaissent comme des outsiders identifiés, selon les mêmes calculs. Le tournoi 2026 sera marqué par un élargissement à 48 équipes, réparties en 12 groupes, avec l’introduction d’un tour de 32 équipes dans la phase à élimination directe. Au total, 104 matches sont programmés.

Un modèle déjà observé sur les compétitions européennes

Les projections d’Opta attirent l’attention après plusieurs résultats récents jugés cohérents avec ses simulations. Le superordinateur avait notamment placé le Paris Saint-Germain en position favorable avant la finale de la Ligue des champions remportée par le club parisien. Le modèle avait également correctement anticipé plusieurs tendances dans des championnats européens récents, renforçant l’intérêt médiatique porté à ses probabilités, sans pour autant en faire un outil prédictif absolu.

Un cadre élargi et des écarts réduits entre favoris

L’écart relativement faible entre les principales nations reflète une compétition jugée plus ouverte que lors des éditions précédentes. Les simulations intègrent notamment la forme des sélections, la valeur des effectifs et les dynamiques récentes sur les compétitions internationales et continentales. Le Mondial 2026 débutera officiellement le 11 juin, avec une finale programmée le 19 juillet, dans un format inédit qui pourrait redistribuer certaines dynamiques établies par les modèles statistiques.