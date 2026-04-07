Ballon d'Or 2026 : Kane, Mbappé et Olise s'imposent parmi les grands favoris

Harry Kane, Kylian Mbappé et Michael Olise dominent les principaux classements de favoris pour le Ballon d’Or 2026, selon les power rankings publiés par Goal.com, Planet Football et Tribuna.com. À moins de trois mois de la Coupe du monde, organisée en Amérique du Nord à partir de juin, la hiérarchie commence à se dessiner — sans que le verdict final puisse être tranché avant l’été.

Kane en tête, porté par des statistiques records

L’attaquant du Bayern Munich affiche 52 buts et 5 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Ce rythme lui a valu de devenir le favori numéro un du bookmaker William Hill, coté à 11/4, devant Lamine Yamal (3/1) et Mbappé (7/2). Kane est également en tête de la course au Soulier d’or européen, avec quatorze points d’avance sur ses poursuivants. Capitaine de l’Angleterre, sélection qualifiée parmi les premières pour le Mondial, il a lui-même fixé la condition de son sacre : « À moins de remporter la Ligue des champions ou la Coupe du monde, vous ne gagnerez probablement pas le Ballon d’Or. »

Mbappé et Olise, deux Français aux profils complémentaires

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et attaquant du Real Madrid, totalise 38 buts en 33 matchs malgré une blessure au genou qui l’a écarté plusieurs semaines. Les classements de Tribuna.com le placent en troisième position dans leur dernière mise à jour du 3 avril 2026, derrière Kane et Yamal, en raison de cette absence. Sa candidature reste toutefois solide : il figure parmi les meilleurs buteurs de Liga et de Ligue des champions, et la France compte parmi les grandes favorites du Mondial.

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Michael Olise, ailier franco-nigérian du Bayern Munich né à Londres, présente un profil différent. Avec 16 buts et 27 passes décisives en 39 matchs, il est le seul joueur des cinq grands championnats européens à afficher des chiffres à deux chiffres dans les deux colonnes cette saison, selon Planet Football. Titulaire en équipe de France sous Didier Deschamps, il est présenté par plusieurs médias spécialisés comme le « deuxième espoir » des Bleus pour la Coupe du monde. La légende du Bayern Lothar Matthäus estime qu’Olise a « tout ce dont un footballeur exceptionnel a besoin » et qu’il pourrait devenir le premier joueur du club bavarois à remporter le Ballon d’Or depuis Karl-Heinz Rummenigge en 1980.

Le Mondial comme arbitre final

Les trois candidats convergent vers la même conclusion : la Coupe du monde sera déterminante. Le Ballon d’Or 2026 sera remis par France Football en septembre ou octobre 2026, après une liste de trente nommés attendue fin août. Les performances lors du tournoi mondial, qui s’ouvre le 11 juin 2026, devraient peser lourd dans le vote du jury international.