L’ancien sénateur et député européen Henri Weber du Parti socialiste s’est éteint ce dimanche 26 avril à l’âge de 75 ans des suites du nouveau coronavirus, entouré des membres de sa famille. Docteur et enseignant en philosophie politique, Henri Weber a été selon Faure Olivier, premier secrétaire du PS, un esprit incisif, une des légendes de la gauche, dont la disparition l’a empli d’une grande tristesse. Il a été par ailleurs l’un des cofondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) en 1969, après avoir été membre des Jeunesses communistes.

Face à cette pandémie du Covid-19 qui fait des ravages de par le monde entier, l’acteur américain Tom Hanks et son épouse Rita Wilson guéris du virus, ont décidé de donner de leur sang aux laboratoires afin qu’ils s’en servent pour développer un vaccin. « On se demande quoi faire à présent, comment agir. Nous venons de découvrir que nous avons développé des anticorps », a notifié l’acteur, qui avait contracté le virus en Australie lors du tournage du film biographique d’Elvis Presley.

”Ce que j’aimerais baptiser le Hank-cine”

A en croire l’acteur, cette décision de donner leur sang, est une option personnelle. « Personne ne nous a contacté, mais nous avons demandé: Est-ce que vous voulez notre sang? On peut vous donner du plasma? Et nous allons le donner à des labos qui travaillent sur ce que j’aimerais baptiser le Hank-cine.» D’après Tom Hanks, son épouse avait sérieusement souffert du coronavirus. Elle avait souffert d’une fièvre bien plus forte que la sienne, a raconté Hanks en précisant qu’ « elle a perdu le goût et l’odorat. Elle n’a eu aucun plaisir à manger pendant trois semaines. Elle était barbouillée ».