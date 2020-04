Un médecin généraliste a récemment jugé « criminelle » la gestion de la crise sanitaire du covid-19, par le gouvernement français. Lors d’une interview accordée à une station de radio française ce vendredi 24 avril 2020, le secrétaire général de la confédération des syndicats médicaux français (CSMF) 59/62 et médecin généraliste dans la commune de Tourcoing, Bertrand Legrand a jugé la politique du gouvernement « scandaleuse ». Il a indiqué être endeuillé et choqué, tout en disant ne pas être surpris. Selon ses dires, les médecins comme lui ont été envoyés en première ligne, sans protection et sans masque.

Ce sont les médecins, les soignants qui transmettent le plus de virus

Donnant l’exemple de son cabinet, où deux médecins sont présents, le médecin affirme qu’ils ont reçu moins de cent masques depuis le début de l’épidémie. Bertrand Legrand n’a pas caché son inquiétude pour les semaines prochaines, tout en faisant référence aux chiffres qui viennent des pays étrangers comme l’Italie ou l’Amérique. Chez ceux-ci, le taux du personnel soignant contaminé au cours des deux premières semaines va de 40 à 50%. « Les personnes qui transmettent le plus le virus aujourd’hui, ce sont les soignants, les médecins, car c’est une maladie qui se transmet avant d’être malade, au moment où il n’y a pas de signes. C’est totalement criminel de la part du gouvernement de ne pas nous avoir équipés de protections » a-t-il ajouté.

Des malades libérés dans la nature

Le médecin a par ailleurs critiqué la politique de test du gouvernement. A l’en croire, si ce ne sont que les gens sans symptômes qui sont testés, alors le pays se retrouvera avec des faux négatifs. Pour le médecin généraliste, cela signifie que des malades contagieux sont en train d’être libérés dans la nature. Une telle situation est « proprement scandaleu[se] » pour Bertrand Legrand, qui a estimé que la France « va droit vers une catastrophe avec cette politique de test ». Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un médecin critique la gestion de la crise sanitaire du gouvernement français.

Adnan El Bakri, un jeune médecin urologue, avait fait savoir que l’Etat n’avait pas pris les bonnes mesures pour lutter contre le covid-19. Il avait ajouté que la France n’était pas prête pour affronter à la maladie.