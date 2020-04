Face à la pandémie du coronavirus qui n’a point épargné son pays, le Président togolais Faure Gnassingbé lors d’un message à la nation ce mercredi 1er avril, a décrété un état d’urgence sanitaire de trois mois dans tout le pays assorti de plusieurs mesures socio-économiques. « Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l’état d’urgence sanitaire au Togo pour une période de trois mois », a déclaré le président.

Devant cette « crise sanitaire sans précédent provoquée par le coronavirus », des dispositions spécifiques d’accompagnement sont prises par le gouvernement afin d’assurer une bonne production agricole et l’autosuffisance alimentaire dans le pays. Afin de trouver les moyens nécessaires pour financer ces différentes mesures, le président Gnassingbé a annoncé la création d’un Fonds National de solidarité et de relance économique de 400 milliards de francs CFA.

Un couvre-feu de 19h00 à 06h00

Par ailleurs, l’état d’urgence décrété par le Président, à l’en croire, leur permettra « d’adopter les mesures exceptionnelles de riposte sanitaire et de police générale qu’imposent les circonstances actuelles. » Il sera également mis en place un couvre-feu à compter de ce jeudi 02 avril jusqu’à nouvel ordre et ceci de 19H00 et 06H00 GMT. De même, le président a annoncé la création d’une force spéciale anti-pandémie de 5.000 hommes, constituée des forces de défense et de sécurité, et qui sera chargée de faire respecter les décisions prises par l’exécutif dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Un programme de transferts monétaires

Pour permettre aux agents de santé de jouer convenablement leur rôle, le premier magistrat togolais a également annoncé le renforcement des capacités opérationnelles des structures sanitaires du pays et le déploiement de laboratoires mobiles pour le test de manière « confidentielle, rapide et surtout gratuite, » pour toute la population. Une autre bonne nouvelle annoncée par le président, un programme de transferts monétaires sera lancé très bientôt en vue d’aider les personnes les plus affectés par la crise, au moment où durant ces trois mois, les tranches sociales de l’eau et de l’électricité seront gratuitement accessibles à tous.

Pour rappel, au moment où le président passait son message, le Togo avait enregistré 36 cas du Covid-19, dont 24 patients sont sous traitement, dix personnes guéries et deux décès.