En pleine bataille contre l’épidémie de coronavirus qui avait émergé à Wuhan en janvier, deux médecins avaient payé le prix fort en se faisant eux-mêmes contaminés. Les deux médecins, tous deux en fonction à l’hôpital central de Wuhan, étaient également tous les deux dans la fleur de l’âge, 42 ans. Ils avaient émergé de leurs comas respectifs, pour se rendre compte des graves séquelles laissées par la lutte contre le covid-19, comme une peau pratiquement noire.

De sévères dommages au Foie

Cette peau noire, les médecins la devraient à une action combinée du virus, qui auraient gravement abimé le foie ; et d’un déséquilibre hormonal qui serait la résultante des traitements administrés. Les docteurs Yi Fan, cardiologue et Hu Weifeng, urologiste avaient été parmi les premiers sur la ligne de front contre le Covid-19 dès l’apparition de la maladie à Wuhan en janvier dernier. Très vite, les deux praticiens avaient été contaminés, ayant été tous les deux dépistés positifs le 18 janvier.

Peut-être à cause du taux d’exposition ou de la charge virale dans leur organisme, les deux médecins avaient développé assez rapidement des complications dus à l’infection. Traités dans un premier temps à l’hôpital pulmonaire de Wuhan ; les médecins furent ensuite transférés à la succursale Zhongfa Xincheng de l’hôpital Tongji. Là ils sont devenus les patients du Dr Zhan Qingyuan, et ont eu la vie sauve grâce au traitement ECMO.

Une technique qui leur avait sauvé la vie

l’ECMO pour ‘’oxygénation par membrane extracorporelle’’, est un technique utilisée en réanimation permettant la circulation extracorporelle du sang. Elle offrirait ainsi une assistance cardiaque et respiratoire à des patients dont « le cœur et/ou les poumons ne sont pas capable d’assurer un échange gazeux compatible avec la vie ». Le Dr Yi avait subi ce traitement éprouvant pour l’organisme pendant 39 jours et le Dr Hu plus atteint, avait dû le supporter pendant 45 jours. Et si le Dr Hu avait besoin lui d’un peu plus de temps pour recouvrer l’usage de la parole ; les deux médecins seraient aujourd’hui hors de danger. Et leurs peaux noircies devraient selon les médecins retrouver leurs apparences normales au fur et à mesure que leurs foies reprendraient leurs fonctionnements « habituels ».