Voilà plusieurs semaines maintenant que le monde est confronté à la pandémie du Coronavirus, la maladie a fait plus de 100000 morts dans le monde et on enregistre plus de 1 million de cas de contamination. La France est l’un des pays européens les plus impactés par la maladie avec des milliers de décès et autant de cas de contamination. Cependant, ces derniers jours, on assiste à une légère baisse des chiffres dans les hôpitaux à quelques jours de la possible réouverture des salles de classe. Toute la communauté scientifique mondiale s’est lancée dans une course effrénée pour l’élaboration d’un remède contre le Covid-19.

Sur le continent africain par exemple, Madagascar a mis au point un remède à la fois préventif et curatif à base de la plante de l’artémisia contre le Coronavirus mais ce remède ne fait pas encore l’unanimité auprès de l’OMS. En France, des études viennent de montrer que la nicotine contenue dans la cigarette a la possibilité de protéger contre le Coronavirus. Cette nouvelle piste est sérieusement étudiée dans le milieu sanitaire français dans l’optique de constituer un traitement contre la maladie à Coronavirus.

La nicotine comme traitement préventif et curatif

Des essais cliniques vont pouvoir bientôt commencer, en outre, des patchs nicotiniques vont être administrés à des dosages différents dans trois essais, à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris. Les essais vont se dérouler en deux phases, une phase préventive avec pour but de savoir si la nicotine protège les patients contre le virus et une phase thérapeutique durant laquelle la nicotine sera utilisée sur des patients qui présentent des symptômes graves.

Attention, le tabac tue

De nombreuses études ont montré que depuis le début de la pandémie, il ya un faible nombre de fumeurs parmi les malades du Covid-19 hospitalisés dans le monde. Cependant, les autorités sanitaires en France préviennent sur les dangers de la cigarette. Se mettre à fumer pour se protéger du Covid-19 est très dangereux. “Il faut être très prudent, il ne faut pas oublier les effets néfastes de la nicotine, ce qui est établi, c’est que les fumeurs présentent des cas graves de Covid. le tabac est le tueur numéro 1 en France avec 75.000 décès par an” a notifié Jérôme Salomon le directeur générale de la santé.