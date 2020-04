La propagation du nouveau coronavirus continue dans le monde, en faisant des victimes sur son passage. Le monde entier compte désormais plus de 130 000 morts et au moins 2 000 000 cas confirmés dus au covid-19. Quelques temps après son apparition en Chine, le virus s’est répandu dans le monde, n’épargnant aucun continent. Aux Etats-Unis, la maladie a fait beaucoup de ravages dans le pays, faisant de lui la nation la plus touchée par la pandémie. Les USA comptent au total 27 850 morts et au moins 634 000 cas confirmés enregistrés. Hier mercredi 15 avril 2020, l’université Johns Hopkins a indiqué que 2569 personnes sont décédées des suites du coronavirus, en une journée.

21 700 nouveaux cas ce mercredi

D’après les chiffres de cette université, près de 21 700 nouveaux cas ont été confirmés le mercredi. Ce nombre constitue donc la plus faible augmentation de cas confirmés depuis le 30 mars dernier. Le nombre de cas a chuté au cours de six des sept derniers jours. Cependant, ces chiffres n’ont pas empêché le locataire de la Maison Blanche de penser avoir passé le pire.« La bataille continue mais les données suggèrent qu’à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas » a déclaré Donald Trump le mercredi dernier. Il a également fait savoir qu’il pourrait dévoiler son plan de déconfinement ce jeudi 16 avril 2020.

17 millions de nouveaux chômeurs

A l’en croire, les avancées américaines ont placé le pays dans une position assez solide, afin de finaliser les instructions pour les Etats, pour ouvrir le pays. « Nous allons rouvrir des Etats, certains Etats beaucoup plus tôt que d’autres. Certains Etats pourraient en fait ouvrir avant l’échéance du 1er mai. » a-t-il déclaré. Notons qu’avec environs 17 millions de nouveaux chômeurs en 3 semaines, l’économie américaine voit grandir des chiffres vertigineux et les annonces d’entreprises qui révèlent à quel point le désastre est important. Donald Trump veut forcément ouvrir les sociétés américaines, et mettre un terme aux ordres selon lesquels les citoyens Américains doivent rester chez eux pour lutter contre la propagation du coronavirus.