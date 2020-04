Le Sénégal est désormais classé dans le top 10 des pays à plus forte progression des cas de contamination au Covid-19. Avec une prévalence estimée à un taux de 10%, la situation pourrait atteindre des chiffres importants dans les prochaines semaines si le rythme des cas de contamination n’est pas freiné selon les observateurs.

Près de 10 000 cas d’ici un mois selon les estimations

La progression du coronavirus au Sénégal pourrait selon les estimations occasionner 1200 contaminations dans une semaine et 10 000 cas dans un mois. Une situation qui pourrait causer un problème au niveau des lits disponibles selon la représentante de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Dakar, Lucile Imboua. S’exprimant sur les ondes de la radio Sud FM, cette dernière révèle : “Pour le moment, le taux d’occupation des lits disponibles au Sénégal est de 62%. Mais si jamais les cas augmentent, ce que je ne souhaite pas, il va falloir réviser la procédure et voir peut-être s’il y aura des cas pris en charge à l’hôpital, et pour d’autres, une prise en charge extra hospitalière.”

Une phase ascendante selon le Docteur Bousso

Pour le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire, Docteur Abdoulaye Bousso la situation actuelle est caractéristique d’une pathologie de ce type. Ce dernier confirme que le coronavirus est entré dans une phase ascendante au Sénégal et renseigne que le combat nécessite une implication forte de la communauté. Pour rappel le Sénégal a enregistré au 27 avril 735 cas positifs au coronavirus, 442 personnes sont hospitalisées et neuf décès sont signalés.