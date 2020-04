La Chine continue d’être pointée du doigt par certains pays pour avoir possiblement laissé s’échapper le coronavirus (covid-19), qui continue de faire des ravages dans le monde. Ces dernières semaines, les Etats-Unis ainsi que d’autres pays comme l’Australie, ont accusé la Chine pour avoir minimisé les effets de la maladie sur son territoire et de n’avoir pas agi efficacement pour la contenir dans les premières semaines. La cheffe de la diplomatie australienne, Marise Payne avait confié à un média public, que son pays a besoin de connaître les détails dans un rapport indépendant pour comprendre la provenance du virus.

La demande d’enquête de l’Australie refusée par la Chine

Ce rapport permettra d’avoir les informations sur la manière de faire face au coronavirus et « sur la transparence avec laquelle les informations ont été partagées ». Pékin a refusé la demande de l’Australie de mener des investigations sur la manière dont la pandémie de coronavirus a été gérée par les autorités chinoises. Par ailleurs, le laboratoire de Wuhan, ville épidémie du covid-19 en Chine, indexé pour être la possible source du coronavirus, a rejeté toutes les accusations évoquant sa responsabilité dans la pandémie. Après les Etats-Unis et la Chine, c’est l’Allemagne qui demande des comptes à l’empire du milieu.

Angela Merkel demande à la Chine d’être transparente

Ce lundi 20 avril 2020 au cours d’une conférence de presse, la chancelière Angela Merkel a demandé à la Chine d’être transparente sur l’origine du virus. Elle a donc estimé que « plus la Chine rend compte de manière transparente de la genèse du virus, mieux ce sera pour tout le monde sur cette planète », pour « en tirer des leçons ». Rappelons qu’hormis les Etats-Unis et l’Allemagne, le gouvernement français avait également émis quelques doutes sur le covid-19 en Chine. Dans une interview accordée à un média économique et financier britannique, il avait estimé qu’il y a « manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas ».