Le Secrétaire général du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Maître Abdoulaye Wade a tenu à adresser un message au peuple sénégalais confronté à la pandémie du Covid-19. L’ancien président de la république du Sénégal invite ses compatriotes à s’engager dans la lutte contre le Covid-19 alors que le pays enregistre 671 cas de contamination au coronavirus dont 283 cas de guérison et 9 décès au total depuis le début de la pandémie. Le premier cas a été enregistré au début du mois de mars.

Engagement conscient contre la maladie

Le Pape du Sopi exhorte les sénégalais au respect strict des mesures de prévention et à un engagement auprès des autorités dans la lutte contre le Covid-19. “Je vous demande tous de vous engager consciemment et pleinement dans l’offensive mondiale contre le covid-19, de veiller et de faire veiller au strict respect les prescriptions largement diffusées par l’OMS ainsi que les mesures-barrières décidées par le Gouvernement” peut on lire dans le communiqué. Abdoulaye Wade a tenu également à formuler des prières pour la guérison des personnes affectées par le virus au Sénégal et à travers le monde. L’ancien président de la république présente à travers cette lettre ouverte ses vœux pour le jeûne musulman qui a débuté vendredi dernier.

Un message qui coïncide avec le retour des cas importés malgré la fermeture des frontières. Il s’agit d’une dame de nationalité guinéenne qui a transité au Sénégal par Kalifourou, un village situé à la frontière selon Emedia. Un fait qui met en évidence la nécessité de renforcer la sécurité au niveau des frontières. Pour rappel le Sénégal avait auparavant enregistré son dernier cas importé le 04 avril dernier.