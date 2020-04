Le nouveau coronavirus continue d’être au centre de l’actualité internationale. Le virus apparu depuis quelques mois en Chine, a actuellement fait plus de 128 000 décès et plus de 2 000 000 de personnes sont contaminées à travers le monde. Les autorités de tous les pays ont pris des mesures, dont le confinement, pour empêcher la propagation de la maladie. Par ailleurs, les efforts des scientifiques dans le monde sont focalisés sur la découverte d’un vaccin contre le covid-19. Concernant cette question, la fondation du milliardaire américain Bill Gates a exhorté hier mercredi 15 avril 2020, le monde entier à une coopération internationale afin de mettre au point un vaccin et le diffuser sur toute la planète.

« Il va falloir des milliards de doses »

Selon les explications du directeur général de la fondation, Mark Suzman à certains journalistes, « quand vous luttez contre un nouveau pathogène comme la COVID-19 et que vous identifiez un vaccin qui marche, il va falloir des milliards de doses ». Selon lui, le monde compte sept milliards d’habitants, et il faudra presque vacciner tout le monde. Cependant, Mark Suzman a fait remarquer que la fondation ne dispose pas des capacités de production. Il a fait part du besoin des groupes internationaux, afin de suivre les efforts de tests de vaccins en cours et « trouver ceux qui ont le plus de chances de succès et commencer très tôt à planifier leur production ».

Une campagne qui devrait être évaluée à des milliards de dollars

A en croire Mark Suzman, les Etats devraient mettre en commun leur argent et leurs efforts, pour que les vaccins soient disponibles pour de nombreuses personnes. Cela passe par une campagne qui devrait être évaluée à des milliards de dollars. Le directeur général de la fondation, s’est également montré « raisonnablement optimiste », qu’un ou deux vaccins efficaces soient élaborés d’ici 12 à 18 mois, « avec la possibilité qu’on soit plus proche des 12 mois ».