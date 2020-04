Face au coronavirus, le Sénégal a enregistré un pic des nouveaux cas d’infection ce 24 avril avec 66 nouveaux cas de contamination. Un record puisque le pays n’avait jusqu’ici jamais enregistré un chiffre aussi élevé. Une situation inquiétante pour le Sénégal qui atteint la barre des 500 contaminations. Le pays est surtout confronté à la problématique de l’insuffisance de structures sanitaires équipées pour faire face à une éventuelle explosion des cas de contamination au Covid-19.

Des structures sanitaires limitées

Les autorités sénégalaises ont instauré un plan de riposte contre la pandémie en déclarant l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire et en érigeant des unités de traitement dans plusieurs localités touchées par le virus dont la ville de Ziguinchor. En visite au centre de traitement de la région, le coordonnateur national de la prise en charge médicale des patients atteints du Covid-19, le professeur Moussa Seydi déplore toutefois l’absence de centre de réanimation dans la localité. “Ziguinchor ayant une Unité de formation et de recherche UFR Santé (à l’Université Assane Seck) et des professeurs de talent dans cette UFR, il est inconcevable qu’il ne puisse pas se doter d’un service de réanimation répondant aux normes. C’est la fausse note majeure que j’ai constaté à Ziguinchor” souligne le médecin. Le pays compte d’après les chiffres annoncés au 2 avril, 56 lits de réanimation (un don récent de la ligue islamique porte ces chiffres à 68); une limite certaine face à une propagation future du virus.

Barre des 500 contaminations

Avec la montée en flèche des cas de contamination ces derniers jours, le Sénégal est confronté à la menace d’un débordement du corps médical au cas où la situation ne se stabilise pas. Au niveau des structures sanitaires, certains agents de la santé dénoncent un manque d’équipement de protection les exposant à une éventuelle contamination dans ces milieux à haut risque où ils sont en contact permanent avec les malades. Le Sénégal comptabilise 545 cas de contamination au Covid-19 dont 262 cas guéris et 7 décès depuis le premier cas répertorié au 02 mars dernier.