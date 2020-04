Skylar Herbert, 5 ans, est la fille de LaVondria la maman, policière depuis 25 ans et Ebbie, le père, pompier depuis 18 ans. La jeune fille est décédée du nouveau coronavirus, ce dimanche à Beaumont Hospital, un établissement hospitalier de Detroit, une ville dans l’Etat du Michigan aux USA, en compagnie de sa famille et de l’équipe de médecins qui la soignaient depuis un mois. Elle est la plus jeune victime du Michigan à succomber au coronavirus, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État.

Des médecins dans l’Etat de New York, l’état le plus atteint par la pandémie du coronavirus aux USA, avaient déjà pu documenter de possibles complications induites par le covid-19. Selon ces praticiens, il était apparu chez de nombreux patients, que l’infection au Covid-19 avait entrainé en sus de problèmes cardio-vasculaires et respiratoires déjà observés, de graves dommages aux reins, au foie et au cerveau. Des lésions au cerveau qui exposaient les patients à des séquelles neurologiques importantes. A Beaumont Hospital, le cas de Skylar Herbert, venait comme corroborer cette documentation, puisque la jeune fille était décédée de complications dues à la méningite virale.

Une complication inattendue

La méningite ou méningite virale, est une inflammation des membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière, généralement causée par une infection. Elle est généralement due à une infection virale, ici le covid-19. Bien que les professionnels de la santé aient d’abord cru que ses symptômes indiquaient une angine streptococcique, Skylar avait ensuite développé une forme rare de méningite. Sa mort était survenue moins de deux semaines après que les médecins l’aient mise sous ventilation préventive par précaution. Skylar n’avait aucun état de santé sous-jacent avant de contracter le virus.