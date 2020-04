L’enthousiasme suscité par le remède covid organics, élaboré par Madagascar pour prévenir le Covid-19, risque d’être légèrement refroidi. Les consommateurs malgaches font des retours sur le remède à travers les réseaux sociaux selon lexpress.mg. Le remède qui intéresse les présidents Sall, Sossico Embalo et le président congolais Tshisékedi, présenterait des effets secondaires non spécifiés dans l’emballage.

Le Sénégal, le Congo et la Guinée Bissau intéressés

Critiqué sur la scène internationale, notamment avec les réseves émises par l’OMS, le président malgache a obtenu les encouragements et soutiens du Président congolais Tshisékedi suivi du président sénégalais Macky Sall et plus récemment de Embalo de la Guinnée Bissau. Ces derniers ont félicité et encouragé leur homologue sur la découverte du covid organics. Ce remède traditionnel à base de plante (artémisia) peut être utilisé pour guérir des maladies infectieuses selon le président Andry Rajoelina. Dans la grande île le remède est distribué à la population dans une volonté de reprendre la vie d’avant covid.

Retours de consommateurs du remède

Selon le site lexpress.mg, des retours d’internautes mettent en avant des effets secondaires de la tisane. Après la prise du covid organics certains remarquent une amélioration de leur état de santé et pour d’autres des complications sur la tension artérielle surviennent alors que sur l’étiquette aucune contre-indication n’est mentionnée. Madagascar se confronte également à des refus de malgaches qui ne sont pas convaincus par la recette du covid organics. Une partie de la société civile et des organisations comme Transperency International parle de violation des libertés individuelles. La découverte récente de cas asymptomatiques dans l’île n’est pas pour rassurer Madagascar.