L’intérêt des autorités sénégalaises pour le traitement du coronavirus proposé par le président malgache, Andry Rajoelina semble se confirmer. Ce dernier avait annoncé sur son compte Twitter avoir eu un échange avec son homologue sénégalais Macky Sall sur le Covid-Organics fabriqué à base d’une plante, l’artemisia qui selon les autorités malgaches serait efficace contre le coronavirus. Macky Sall aurait selon le président malgache fait une commande du remède en question.

L’AS annonce la livraison du remède

Alors que l’information sur la commande n’a pas été officiellement confirmée par les autorités, le journal l’AS informe que le Covid-organics est bel et bien attendu au Sénégal la semaine prochaine. Selon le quotidien, la commande sera disponible entre mardi et mercredi prochains. Si son utilisation prochaine au Sénégal reste à confirmer, Macky Sall avait précisé à son homologue malgache que le pays allait acquérir des échantillons dans un premier temps pour ses laboratoires. Le Sénégal, classé récemment dans le top 10% des pays avec la plus forte progression du coronavirus a doublé le nombre de personnes touchées en deux semaines.

La diffusion de la vidéo de l’échange entre les présidents Sall et Rajoelina a suscité un fort engouement chez les populations sénégalaises. Sur les réseaux la possibilité de l’utilisation du remède est bien accueilli. Le président du Sénégal avait en effet confirmé “ que le Sénégal suit avec intérêt” les avancées sur le covid organics.