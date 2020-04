L’ancien ministre des finances, Komi Koutché condamné par contumace par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à une réclusion criminelle de 20 ans de prison avec 100 millions d’amende. Il est poursuivi pour des faits de détournement et de blanchissement de capitaux dans le cadre de sa gestion au Fonds National de la Micro finance (FNM).

C’est le dernier dossier inscrit Vendredi 04 Avril 2020 au rôle de la troisième session criminelle de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme et qui marque la fin de la session. La cour a prononcé son délibéré au petit matin de ce Samedi 04 Avril 2020. Absent, l’ancien ministre des finances a été condamné à 20 ans de prison assorti d’une amende de 100 millions de francs Cfa.

La cour a reconduit la réquisition du ministère public dans son verdict. Les prévenus Edenakpo Babanonla et Koundé Yves, co-accusés de Komi Koutché et en détention depuis deux ans sont condamnés chacun à 7 ans d’emprisonnement ferme et à 100 millions d’amende. Cependant, Sidi Ali et Vincent Michodjehoun recouvrent leurs libertés.

5 dossiers vidés et 07 renvoyés, c’est le point de la troisième session criminelle de la Criet. Les avocats de l’ancien ministre des finances, Komi Koutché ont qualifié le procès de « procès politique ». Le consortium d’avocats a fait savoir que les droits de leur client ont été violés notamment avec disent-il la « fabrication de dossier d’audit monté de toutes pièces ».