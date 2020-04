Les ressortissants sénégalais résidant aux États-Unis ont enregistré des victimes supplémentaires du coronavirus informe le quotidien L’AS. Les chiffres font désormais office de 28 décès dans les rangs des sénégalais. Un bilan lourd alors que les autorités locales ont mis à la disposition des familles des victimes ainsi que des ressortissants malades du coronavirus une aide financière pour faire face à cette situation de crise rapporte la même source.

Aide mais pas de rapatriement de dépouilles

Les autorités sénégalaises auraient mis à la disposition des familles éprouvées la somme de 2000 dollars, soit un millions de francs CFA selon la source. Une aide à hauteur de 500 dollars (250 000 francs CFA) est également prévue pour les sénégalais sous traitement du coronavirus aux États-Unis alors que les personnes en transit percevront la somme de 300 dollars, soit 150 000 francs CFA. Le Sénégal a enregistré sur son territoire neuf décès au total liés au Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire.

Les autorités sénégalaises avaient rendu public l’interdiction de rapatriement des dépouilles de personnes décédées à l’étranger afin de limiter les risques de contamination. Une décision fortement critiquée par certains avis. Avec près d’un million de cas de contamination au coronavirus confirmés, les États-Unis enregistrent à ce jour plus de 55 000 cas de décès au total. La ville de New York présente le chiffre le plus élevé de décès liés au Covid-19 dans le pays avec 15 000 victimes répertoriés.