Deuxième pays le plus frappé par le nouveau coronavirus en Europe après la France, le Royaume-Unis avec ses 26.711 morts, a passé le pic de l’épidémie à en croire une déclaration de son Premier ministre Boris Johnson ce jeudi 30 avril. «Nous avons passé le pic» de l’épidémie, a annoncé le dirigeant conservateur ce jeudi lors d’un point de presse gouvernemental quotidien, en précisant qu’ils sont « sur une pente descendante ».

Cette conférence de presse tenue dans un contexte particulièrement tendu, a été la première du Premier ministre après sa guérison du coronavirus. En effet, Boris Johson a été accusé d’avoir lambiné dans ses prises de décision à propos du confinement dans le pays, qui n’a été finalement prise que le 23 mars. Actuellement, le dirigeant conservateur très prudent à propos du déconfinement, devra faire face aux pressions de la population qui se demande quand et comment cela se déroulera.

”Nous pouvons désormais voir la lumière du jour”

Il a comparé au passage la situation sanitaire à un «énorme tunnel des Alpes». «Nous pouvons désormais voir la lumière du jour et les prés devant nous», a-t-il déclaré. Mais pour lui, il est important de maintenir le cap afin de ne pas retomber dans une nouvelle crise. «Il est donc vital que nous ne perdions pas le contrôle et que nous ne nous foncions pas vers une deuxième et encore plus haute montagne», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le chef du gouvernement anglais a promis de rendre publique la semaine prochaine une feuille de route détaillant la manière dont le gouvernement envisage relancer l’économie, réouvrir les écoles, et faire retourner tout le monde au travail.