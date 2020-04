Accusée à tort ou à raison d’être l’auteur du Covid-19 qui ravage actuellement l’humanité, la Chine ne manque pas d’apporter chaque fois des réponses. Ce lundi, la chancelière allemande Angela Merkel a invité les autorités chinoises à donner plus de précision sur l’origine du nouveau coronavirus, au moment où tout le monde, surtout les américains incriminent Pékin d’avoir sous-estimé la gravité du virus sur son sol. « Plus la Chine rend compte de manière transparente de la genèse du virus, mieux ce sera pour tout le monde sur cette planète » afin « d’en tirer les leçons », a indiqué la chancelière ce lundi au cours d’une conférence de presse.



En réponse à cette invitation de la chancelière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang a notifié que la Chine a été toujours transparente et responsable en matière de lutte épidémiologique. « La Chine a toujours renforcé la coopération internationale en matière de prévention épidémiologique de façon ouverte, transparente et responsable » a-t-il affirmé. Le porte-parole a notifié par ailleurs que la Chine et l’Allemagne entretenaient une communication étroite en vue de lutter tous ensemble contre le virus.

Il y a « manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas »

En ce qui concerne la genèse du virus qui a commencé ses premiers dégâts courant décembre 2019 au centre de la Chine à Wuhan, Geng Shuang a indiqué que cela est du ressort des chercheurs. Plusieurs journaux américains ont incriminé un laboratoire chinois d’être à l’origine du virus. Une chose que Pékin a fermement démentie.

Le président français Emmanuel Macron tout comme certains de ses homologues, a émis des réserves sur la bonne foi du gouvernement chinois après qu’il eut détecté les premiers cas du virus dans le pays. Il y a « manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas » a estimé le locataire de l’Elysée jeudi dernier. De même, plusieurs médias ont également accusé la Chine d’avoir menti sur les vrais chiffres de victimes de la pandémie sur son territoire.