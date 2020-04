Des ressortissants nigérians ont été appréhendés par la gendarmerie de la Zone Franche Industrielle (Zfi) à Dakar informe le quotidien l’observateur. Les mis en cause au nombre de huit ont été arrêtés dans leur appartement situé à la cité SDV de Zac Mbao dans la banlieue de la capitale. Ils ont été déférés au parquet de Pikine le 03 avril dernier pour plusieurs chefs d’inculpation, parmi lesquels, association de malfaiteurs et escroquerie.

Chantage sur photos compromettantes

La bande a été arrêtée au complet dans la nuit du 1 au 2 avril dernier suite à une brève course-poursuite alors que quatre des individus avaient réussi à s’échapper de l’appartement selon la même source. Rattrapés, ces derniers ont été ramenés sur les lieux auprès de leurs camarades. Les huit individus se faisaient passer pour des homosexuels où des généraux de l’armée américaine auprès de leurs victimes à qui ils demandaient des photos compromettantes. Les malfaiteurs se servaient de ces données pour exercer un chantage sur les personnes ainsi piégées.

La perquisition de l’appartement a permis aux gendarmes de saisir deux ordinateurs, six téléphones et un décodeur Wi-Fi informe la même source. Les mis en cause ont été déférés au parquet pour les délits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie, d’intrusion frauduleuse dans un système informatique et d’interception frauduleuse par des moyens informatiques de données.