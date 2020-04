« … C’était une mascarade ». Ce sont entre autres les propos d’Agnès Buzyn, l’ex-ministre de la santé dans le journal ” Monde ” alors qu’elle avertissait l’exécutif de l’impérieuse nécessité de reporter les municipales au vu de la propagation du coronavirus. Dans un autre journal (Le Point), le chef de l’Etat, Emmanuel Macron répond aux propos de l’ex-ministre de la santé. Tout en donnant sa position sur les déclarations d’Agnès Buzyn, Emmanuel Macron estime qu’elle a vu le risque de loin.

Agnès Buzyn « a une expertise sur le sujet »

Les déclarations d’Agnès Buzyn avaient créé un tollé au sein de la classe politique française. Emmanuel Macron se confiant au quotidien ” Le Point ” a rassuré que les déclarations de la candidate de La République En Marche (LREM) sont celles d’une autorité qui mesurait la portée qu’allait connaitre cette pandémie de la Covid-19 qui avait commencé en Chine depuis décembre 2019. Agnès Buzyn avait « tout de suite vu le risque » de cette maladie, a déclaré le président français avant de préciser qu’il n’y avait « pas du tout une polémique » entre elle et la candidate à la mairie de Paris.

C’est à partir du 11 janvier qu’Agnès Buzyn avait commencé par prévenir le chef de l’Etat du « scandale » qui se préparait si les municipales n’étaient pas reportées. Courant début janvier « on comprend que quelque chose de grave se passe en Chine (…) mais on n’en connaît pas la nature… » a indiqué Macron à nos confrères du journal ” Le Point ”. Parlant d’Agnès Buzyn, il s’exprimait en ces termes : « … elle a une expertise sur le sujet ». Il faut noter que suite aux déclarations d’Agnès Buzyn, une tranche de la classe politique (opposition) avait exigé des explications et demandé une enquête du Parlementaire.