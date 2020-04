La France, malgré les nombreuses personnes encore hospitalisées sur son territoire, se prépare activement à son déconfinement. La date annoncée par l’Elysées étant celle du 11 Mai prochain. Cependant pour le Conseil scientifique français sur le Covid-19 et son président, Jean-François Delfraissy, ce déconfinement ne serait nullement synonyme d’une victoire totale sur la pandémie, et que même après, « le virus continuerait à circuler ».

« … on devra vivre avec le virus »

Le médecin, professeur de Médecine et président du Conseil scientifique français sur le Covid-19, Jean-François Delfraissy, était ces jours-ci un homme sollicité. Mais pas comme on pourrait le croire par les exigences de ses responsabilités ; mais plutôt par la presse hexagonale, soucieuse de comprendre les implications et probables retombées de la sortie de confinement annoncée par le gouvernement Macron. A ce propos le médecin au cours d’une interview au Figaro avait été clair : « il faut sortir du confinement. C’est indispensable pour des raisons sociales, sanitaires et aussi économiques ».

Mais alors qu’il revenait sur de nombreuses chaines de télévision nationales, sur cette prochaine sortie de confinement, le médecin avait tâché de prévenir et sensibiliser sur le fait que ce déconfinement ne signifiait nullement une victoire sur la pandémie. Selon Jean-François Delfraissy, la France, même après le 11 mai devrait continuer à enregistrer des cas de contamination et à raison de plusieurs milliers par jour. « Le virus va continuer de circuler (…) 2000 à 3000 cas chaque jour (…) on devra vivre avec le virus » avait précisé le médecin. Loin donc l’idée pour les français de penser qu’avec le déconfinement, ils étaient sortis de l’auberge ; ils étaient juste passés d’un tableau « noir » à un autre « gris foncé » qui progressivement évoluerait en des teintes plus claires jusqu’au « blanc » souhaité.

Les déplacements autorisés

A partir du 11 mai, Selon le gouvernement Macron, le pays devrait commencer à rouvrir progressivement. Avec la réouverture des écoles et le retour de nombreux employés au travail. À l’heure actuelle, tous les déplacements non essentiels étaient interdits, avec seuls les déplacements hors du domicile pour le travail ou pour se rendre dans les magasins ou encore pour les centres de santé locaux, étant autorisés. Un état de chose qui devrait changer à compter du 11 mai. Avec les déplacements d’une partie de la France à une autre, devenant possibles ; même si les voyages internationaux devraient eux rester encore fortement limités.