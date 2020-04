Au cours de son émission de ce lundi 06 avril, l’animateur radio-télé Cyrille Hanouna a donné une information à propos du déconfinement en France, une Fake new, relayée par les réseaux sociaux et condamnée par le gouvernement. En effet, lors de l’émission, il a affirmé avoir reçu un message qui portait sur les dates de déconfinement région par région et présentée sous forme de carte. En présence des chroniqueurs de l’émission via Skype, comme l’ont exigé les nouvelles mesures sanitaires en raison du Covid-19, Cyrille Hanouna a livré les détails du supposé message qu’il a reçu.

« Je ne sais pas si c’est une bonne info, mais c’est une info qui tourne, donc je vous la donne, une info que j’ai reçue », avait-il annoncé en direct. Dans la suite de l’émission, il finira par annoncer lui-même que l’information était fausse. Une rectification qui à en croire le quotidien Le parisien n’aura pas suffi pour apaiser la colère du pouvoir exécutif. « Ni la carte, ni les dates n’existent, » a dénoncé très rapidement auprès du quotidien le cabinet du Premier ministre. D’après un haut conseiller gouvernemental, l’annonce faite par M. Hanouna ‘’est irresponsable’’.

”On l’a dit 100 fois qu’elle était fausse! “

Pour les responsables de la production de l’émission, qui ne se trouvent pas assez de tort, ils précisent que Cyril « utilise le conditionnel et précise bien que la véracité de cette carte, qu’il ne montre pas à l’antenne, n’est pas confirmée » a déclaré un proche de la production. Cyril Hanouna lui-même a essayé de se défendre sur twitter en postant : « Les mecs on l’a dit 100 fois qu’elle était fausse! » Par ailleurs, depuis que la pandémie du coronavirus a démarré en France, des informations tous azimuts circulent à propos du virus sur whatsApp ainsi que sur les réseaux sociaux jusqu’au point où le Président de la République Emmanuel Macron, s’en était indigné.