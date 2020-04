Le patron du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg a fait part de sa préoccupation concernant un retour précipité à la normale des activités, en pleine épidémie de coronavirus. Selon lui, ce retour précoce pourrait avoir des effets potentiellement nuisibles. « Je crains qu’une réouverture trop rapide garantisse un rebond de l’épidémie avec des conséquences sanitaires et économiques encore pires » a martelé Mark Zuckerberg. Ce dernier a également estimé que les retombées économiques du covid-19 et l’urgence sanitaire, prendront plus de temps que les gens ne le pensent. Par ailleurs, le réseau social a annoncé que la crise sanitaire due au nouveau coronavirus, avait sévèrement touché ses revenus publicitaires dans le mois de mars.

L’automobile et le voyage ont suspendu leurs dépenses marketing

Ces revenus affectés interviennent dans un contexte où le coût des espaces publicitaires connaît une baisse et que certains secteurs comme l’automobile et le voyage ont suspendu leurs dépenses marketing sur la plateforme. Cependant, lors de son discours le PGD de Facebook, a annoncé de bons résultats pour le premier trimestre. La compagnie a dépassé les espérances de Wall Street et annoncé une croissance du nombre d’utilisateurs. Cette augmentation au cours de la pandémie, se constate au niveau des plateformes étant la propriété de Facebook, à savoir Instagram et Whatsapp. Le nombre d’utilisateurs d’au moins une de ces plateformes a touché les 2,99 milliards, par mois au cours du premier trimestre de l’année.

Un bond de 80% pour la catégorie « autres revenus »

Cette situation s’explique, selon Facebook, par les mesures de confinement dans tous les pays du monde entier et à la pandémie, car les gens veulent rester en contact avec leur famille et leurs amis, mais aussi avoir plus d’informations sur l’épidémie. Aussi la réalité virtuelle a-t-elle connu un essor, puisque la catégorie de Facebook« autres revenus », comportant notamment les haut-parleurs intelligents Portal et le casque Oculus-Vr, a fait un bond de 80%, comparé à 2019. Selon le patron de la firme, « la technologie qui nous permet de nous sentir présents » attire à partir du moment où, les personnes ne peuvent pas se déplacer dans la vie réelle.