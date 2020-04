Aux USA, le torchon brûle entre le président américain, Donald Trump et les gouverneurs de certains des états de la confédération. Des questions relatives à la gestion du déconfinement. Le président, contredit par certains des gouverneurs, n’avait pas hésité il y a quelques jours, à encourager des manifestations populaires contre ces autorités étatiques locales. Mais alors que le bras-de-fer se poursuivait entre Washington et les administrations locales, la première dame dans un post ce dimanche semblait avoir pris fait et cause contre son époux.

Trump appelle à des manifs anti-confinement…

Le confinement, mettait à mal l’économie américaine et M. Trump inquiet avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir les entreprises rouvrir rapidement. Jeudi dernier d’ailleurs, le président Trump présentait un ensemble de lignes directrices en trois étapes pour assouplir les restrictions sur une période de plusieurs semaines. Un déconfinement progressif donc, mais seulement dans les états soumis à des tests robustes et ayant acté une diminution remarquable des cas de Covid-19. Mais pour bien de gouverneurs il n’en était pas question. Ceux-ci jugeant le déconfinement un peu trop précipité, avaient plus tôt recommandé à leurs administrés de rester chez eux. Furieux, le président n’avait ni plus ni moins encouragé des manifestations populaires contre ces mesures.

Melania poursuit sa sensibilisation…

Après avoir été critiquée pour ne pas avoir fait mention de la pandémie dans un discours prononcé en mars devant un groupe de parents et d’enseignants ; la première dame américaine, s’était rapidement dépêchée d’accroître son engagement sur la question, principalement via les médias sociaux. Depuis Melania Trump avait multiplié les campagnes de sensibilisation. D’abord sur la pertinence du confinement et le respect des mesures de distanciation et il y a deux semaines sur le port du masque. Sur Twitter, la First Lady américaine, avait partagé une photo d’elle portant un masque, devenant ainsi le premier membre de la famille Trump à revêtir publiquement un ce moyen de protection.

Ce dimanche encore, alors que son époux était encore aux prises avec des gouverneurs sur la pertinence de ses directives de sortie de confinement ; la première dame remettait cela en réactualisant son post d’il y a deux semaines sur Twitter. Melania Trump dédaignant presque, les débats autour du déconfinement s’était contentée de se faire ce dimanche, le relai d’une recommandation du CDC. « Prenez des mesures pour ralentir la propagation de # COVID19 en portant un couvre-visage en tissu dans les espaces publics, en gardant au moins un mètre de distance et en vous lavant fréquemment les mains. Faites-vous un couvre-visage en tissu à partir d’un t-shirt, d’un foulard ou d’une serviette en tissu » avait-elle publié en substance.