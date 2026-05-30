À 25 ans, Haaland devient le sportif le mieux payé de sa génération avec 80 millions de dollars

L’attaquant norvégien de Manchester City Erling Haaland est devenu l’athlète de 25 ans ou moins le mieux rémunéré au monde, avec des revenus estimés à 80 millions de dollars sur les douze derniers mois, selon le magazine économique américain Forbes. Le montant agrège son contrat avec le club anglais et ses gains commerciaux liés au sponsoring, aux apparitions publiques et aux produits dérivés.

Un salaire de club qui pèse les trois quarts des revenus

Sur ces 80 millions de dollars, environ 60 millions proviendraient du seul contrat de Haaland avec Manchester City, le reste étant tiré de ses accords publicitaires. Le joueur né à Leeds en juillet 2000 figure au cinquième rang des footballeurs les mieux payés de la planète établi par Forbes, derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema et son rival annoncé pour les prochaines années, Kylian Mbappé, crédité de 95 millions de dollars.

Le portefeuille de partenariats de l’attaquant s’est élargi ces dernières saisons. Il associe son image à plusieurs marques internationales, parmi lesquelles Nike, Beats by Dre, Breitling, Dolce & Gabbana, Electronic Arts, Marriott International, Midea, Supercell, Unilever et Visa. Cette diversification explique l’essentiel de ses revenus hors terrain.

Une trajectoire financière liée à la prolongation de janvier 2025

La progression de ses émoluments tient en grande partie à l’extension de contrat signée avec Manchester City en janvier 2025, courant jusqu’en 2034. Selon plusieurs sources britanniques, le salaire de base de Haaland avoisinerait 27,3 millions de livres par an, soit près de 525 000 livres hebdomadaires. Les bonus liés aux buts, aux passes décisives et aux performances collectives porteraient son revenu hebdomadaire réel dans une fourchette plus élevée.

Le Norvégien a également entamé une stratégie d’investissement au-delà du football. En 2025, il serait entré au capital de la marque scandinave de voyage Db en tant qu’actionnaire minoritaire, aux côtés du milliardaire Gustav Magnar Witzøe, signe d’une volonté de construire un patrimoine à long terme.

Le classement de Forbes prend pour référence une période de douze mois courant jusqu’au printemps. La prochaine édition annuelle, attendue au printemps 2027, permettra de mesurer si la prolongation conclue avec Manchester City et l’élargissement de ses contrats publicitaires confirment la position de Haaland en tête des athlètes de sa tranche d’âge.