Aux États-Unis, le président Trump a décidé de mettre les choses au clair. En effet, ce dernier a menacé le Congrès américain d’user de certains de ses pouvoirs constitutionnels afin de forcer la confirmation de certains juges et de certaines nominations au Sénat. Souhaitant voir ses mesures économiques être adoptées afin de répondre à la grave crise du covid-19, ce dernier accuse les démocrates de tout bloquer.

Mais la réalité serait bien différente. En effet, c’est le nouveau coronavirus qui empêche surtout le président américain de passer ses mesures. Le Sénat, acquis à sa cause, a effectivement le pouvoir de confirmer ou d’infirmer les nominations de la Maison-Blanche à certains postes stratégiques, mais la chambre Haute du Congrès ne se réunit quasiment plus à cause du covid-19. Les séances plénières sont officiellement suspendues jusqu’au 4 mai et les élus ne se réunissent qu’une fois tous les trois jours, le temps de séances écourtées.

Trump menace le Congrès américain

En théorie, les textes et les nominations du président Trump peuvent être adoptés au cours de ces séances, mais les graves dissensions politiques ralentissent les débats et les démocrates eux, semblent vouloir bloquer l’action présidentielle. De quoi énerver le président Trump qui accuse les élus de ne pas respecter les Américains et de manquer à leur devoir. De fait, ce dernier a appelé le chef républicain du Sénat à stopper toutes les séances afin que le président confirme lui-même ses candidats.

Le Sénat, pas prêt à suivre les directives présidentielles

Souhaitant mettre la pression, ce dernier a ajouté qu’en cas de refus de la chambre des représentants, à majorité démocrate, celle-ci pourrait également être suspendue. Toutefois, le président a souhaité ajouter qu’il préférerait ne pas avoir à utiliser cette mesure. Le chef du Sénat, le républicain Mitch McConnell ne semble toutefois pas près de partager l’avis du président Trump. S’il s’est engagé à tout faire afin d’aider le président, ce dernier a confié qu’il souhaitait faire les choses dans les règles et que les nominations en cours requièrent l’approbation de Chuck Summer, chef de la minorité démocrate.