Les États-Unis sont actuellement le pays le plus impacté par la pandémie du Coronavirus, la nation la plus puissante du monde a devancé l’Italie en matière de nombre de morts et de cas de contamination. Cette pandémie a pris de court les américains qui ne s’attendaient pas à ce que l’ampleur de la maladie soit si dévastatrice. Le Covid-19 a mis à genoux l’économie des États-Unis, qui selon les experts, va mettre de nombreuses années avant de pouvoir se relever.

Des millions d’américains se sont déjà inscrits au chômage et la grogne sociale commence à monter. Le système sanitaire du pays est également surchargé et il manque d’équipements médicaux (combinaisons, masques de protection etc….). Le président américain, Donald Trump a fortement été critiqué pour sa gestion de la pandémie surtout au tout début. D’aucuns estiment que le locataire de la maison blanche n’a pas pris suffisamment au sérieux la menace sanitaire. Alors que son pays est durement frappé par le Covid-19, le milliardaire républicain a une façon bien à lui de gérer la crise sanitaire. Cela fait plusieurs jours que le magnat de l’immobilier fait des déclarations à l’emporte-pièce et prend des décisions controversées.

Pitt en mode coordonnateur national

Brad Pitt, le célèbre acteur américain s’est moqué de Donald Trump dans l’émission Saturday Night Live en reprenant des déclarations du président sur la gestion du Covid-19. Pour se payer la tête de Trump, Brad Pitt s’est déguisé en Anthony Fauci, le coordonnateur et conseiller de Donald Trump dans la gestion du Covid-19. Dans une vidéo qui a été relayée par les médias américains, Brad Pitt s’est d’abord présenté comme Anthony Fauci puis il a enchaîné de la manière suivante: “Il y a eu beaucoup de désinformation au sujet du virus, eh oui, le président a pris quelques libertés avec nos directives” Brad Pitt est ensuite revenu sur les déclarations de Donald Trump à propos de la mise au point d’un vaccin contre le Coronavirus.

Mention bien pour la prestation

Le président américain avait dit il y a quelques semaines qu’un vaccin allait être élaboré très prochainement. “Très prochainement est une phrase intéressante. En comparaison avec l’histoire de la Terre ? Bien sûr, le vaccin va arriver très rapidement. Mais si vous disiez à un ami que vous seriez très prochainement là et que vous vous pointiez un an et demi plus tard, votre ami pourrait être assez énervé” a déclaré avec sarcasme Brad Pitt qui se moquera aussi d’un discours où le président américain affirme que le virus va disparaître grâce à un miracle. “Les miracles ne devraient pas être le plan A” dira l’acteur américain qui n’a pas oublié de tacler le locataire de la maison blanche sur sa récente sortie hallucinante où il demande si les UV et le détergeant ne pourraient pas être utilisés pour éliminer le virus. A la fin de sa prestation, Brad Pitt a rendu hommage au DR Anthony Fauci pour tout le travail abattu depuis le début de la pandémie.