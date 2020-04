Malgré la crise sanitaire actuelle qui cause d’énormes dégâts aux États-Unis, la présidentielle de Novembre prochain occupe toujours une place de choix au sein de l’opinion publique américaine. Avant l’apparition du Covid-19 aux USA, le paysage politique était marqué par le duel entre Joe Biden et Bernie Sanders pour savoir qui allait représenter le parti Démocrate pour défier Donald Trump à la prochaine élection présidentielle. Finalement, après avoir subi de lourdes défaites durant la course à l’investiture Démocrate, Bernie Sanders a jeté l’éponge et c’est Joe Biden qui affrontera le magnat de l’immobilier.

Cependant, il se pourrait bien qu’un troisième larron vienne se joindre à la course à la maison blanche, il s’agit du jeune élu américain à la Chambre des représentants Justin Amash. Ce dernier est un ancien du parti républicain qu’il a quitté avec fracas car il n’avait pas la même vision politique que Donald Trump. Justin Amash est depuis indépendant, il avait même voté il y a quelques mois en faveur d’une destitution de Donald Trump.

Amash peut-il brouiller les cartes ?

Le quadragénaire vient d’annoncer son intention de se déclarer candidat à la course à la maison blanche et de défier ainsi Donald Trump. “Nous sommes prêts pour une présidence qui va restaurer le respect pour notre Constitution et qui va rassembler à nouveau le peuple” a écrit Amash sur sa page Facebook.

Pour réussir son pari, l’élu du Michigan souhaite obtenir la nomination du Parti libertarien, une formation politique qui milite pour des libertés individuelles fortes et qui est favorable à une législation minimale. Il est peu probable que Justin Amash fasse le poids face à Joe Biden et Donald Trump, cependant, le jeune élu pourrait avoir le soutien de quelques républicains qui ne sont pas en odeur de sainteté avec Trump et des démocrates qui sont hostiles à la vision de Joe Biden.