Dans un communiqué rendu public vendredi, le Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries ainsi que celui du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises ont signé un arrêté concernant la fabrication et la distribution des masques de protection sur le territoire sénégalais. Il s’agit de l’application d’une procédure de certification des masques commercialisés qui a suscité de vives critiques.

Un arrêté suspendu jusqu’à nouvel ordre

La commercialisation des masques sans certification avait été ainsi interdite : “En application du décret n°2002-746 du 19 juillet 2002 relatif à la normalisation et au système de certification de la conformité aux normes, l’arrêté conjoint n° 009450 du 24 avril 2020 a été pris pour rendre obligatoire la certification de conformité des masques barrières à la marque nationale de conformité “NS-Qualité Sénégal” . Des entrepreneurs avaient cependant déjà investi ce marché de commercialisation des masques dont le port a été rendu obligatoire dans les lieux publics.

Sénégal : des entrepreneurs pour la promotion de masques locaux

Une médiation auprès des autorités avait été entamée par certains acteurs de la filière concernée afin d’obtenir l’allègement des procédures de certification face à l’urgence de la situation afin de pouvoir assurer une fourniture correcte aux populations. Le Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries a procédé à la suspension de l’arrêté jusqu’à nouvel ordre moins de 24 heures après sa publication : “tenant compte du contexte particulier où aucun moyen n’est de trop pour freiner la propagation du Covid-19, l’application de l’arrêté susmentionné est suspendue jusqu’à nouvel ordre“.