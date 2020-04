Les Philippines ont enregistré 96 décès dus à des coronavirus et 2 311 cas confirmés, tous sauf trois au cours des trois dernières semaines, et selon la presse, des infections sont signalées par centaines chaque jour. A partir du 16 mars, le gouvernement a mis en place un verrouillage complet, notamment Manille la capitale. La situation de crise ne s’améliorant pas ; tard dans la soirée de ce mercredi, le président des Philippines avertissait les contrevenants aux mesures de verrouillage qu’ils pourraient être abattus.

Duterte rigoureux, prévient…

monde coopère et suive les mesures de quarantaine et de confinement à domicile. Alors que les autorités tentent de ralentir la contagion et d’éviter que le fragile système de santé du pays ne soit submergé ; des personnes se permettait selon le chef d’état, de violer allègrement les mesures. Des mesures qui seraient récurrentes ; « Ça s’empire » avait déclaré le président Duterte. Aussi pour que la population comprenne bien la « gravité du problème », le chef de l’Etat avait tenu ce mercredi soir à donner cette directive aux forces de police : « Mes ordres à la police et aux militaires … s’il y a des problèmes et qu’il y a une occasion qu’ils ripostent et que votre vie soit en danger, abattez-les »

Et aux contrevenants Duterte avait dit regardant droit dans la caméra : « Que cela soit un avertissement pour tous. (…) en ce moment (…) il est essentiel que nous ayons de l’ordre. Et ne faites pas de mal aux agents de santé, aux médecins … car c’est un crime grave(…) Est-ce que c’est compris? (…). Au lieu que vous causiez des ennuis, je vous enterrerai ». Une sortie vigoureuse de la première personnalité des Philippines qui serait intervenue après que dans la journée du Mercredi ; des incidents aient été rapportés faisant état de rixes entre forces de police et populations au sujet d’une aide alimentaire gouvernementale jugée insuffisante. Et après que la communauté médicale se soit plainte de nombreux cas de médecins et d’agents de santé pris à partie par la population et molestés.