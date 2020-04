Lundi 20 avril dernier, Eric Zemmour a une nouvelle fois fait parler de lui au cours de son émission Face à l’Info. En effet, ce dernier a directement critiqué les féministes de prôner la détestation de l’homme, prenant ensuite l’exemple de Marlène Schiappa, qu’il semble placé en tête de gondole de ce nouveau mouvement sociétal.

Une sortie qui intervient quelques heures après un post de la secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes. Selon elle, beaucoup trop de gens pensent que les nations qui s’en sortent le mieux au cours de cette crise du covid-19 sont gérées par des femmes. À ses yeux, nous pouvons appeler ça du « sexisme bienveillant », à savoir penser et affirmer que les femmes ont des qualités spécifiques qui leur permettent de mieux gérer est un terrain pentu.

Zemmour accuse les féministes

Aux yeux de Zemmour, ce message montre bien qu’il existe encore une querelle entre les féministes qui pensent que les femmes et les hommes sont égaux, aux féministes différencialistes, qui pensent que les femmes sont supérieures aux hommes sur certains points. Des querelles qui trouvent leur naissance, dans la détestation de l’homme et plus particulièrement, du patriarcat. Toutefois, ce qui semble irriter le polémiste, c’est bien cette envie de réécrire l’histoire.

Pour le polémiste, la société succombe aux féministes

Selon lui, tout a débuté dans les années 60, lorsque les grands philosophes de ce monde ont commencé à être boycotté par les féministes qui les accusaient d’esclavagisme et de complexe de supériorité face aux femmes. Toutefois, cela semble être une erreur majeure aux yeux de Zemmour, qui pense que cette crise du féminisme trouve ses racines au mauvais endroit. « Les femmes n’étaient tout simplement pas connues à l’époque » explique-t-il, estimant que les féministes cherchent désespérément à humilier les grandes figures masculines ayant existé car elles n’ont jamais réussi à trouver des femmes qui sortaient du lot.

Résultat, l’histoire se réécrit en fonction de ces envies sociétales. Olympe de Gouges, première féministe sous la Révolution dispose désormais de deux pages dans les livres d’histoire, contre quelques lignes à l’époque parce que cette idée du féminisme n’était que trop abstraite il y a encore quelques années. Une opinion tranchée du polémiste, qui n’a une nouvelle fois pas manqué de faire réagir, notamment sur les réseaux sociaux.