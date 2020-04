En France, le gouvernement Macron avait annoncé, une sortie progressive de déconfinement à partir du 11 Mai prochain. Hier Mardi, le Premier ministre français, Edouard Philippe, à l’Assemblé Nationale, annonçait la fin immédiate de la saison 2019-20 en Ligue 1 et 2 et rappelait que « les grandes affaires sportives», dont le football professionnel, ne pourraient se relancer dans le pays qu’à partir de Septembre. Pour Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football, cette décision du gouvernement était précipitée.

Les matchs en France étaient suspendus depuis début mars en raison de la pandémie de coronavirus et la crise économique et financière avait frappé de plein fouet le sport roi. Les droits ‘’télé’’ s’étaient arrêtés en même temps que la diffusion des matchs et plusieurs joueurs parmi les plus gros salaires, avaient accepté de reporter jusqu’à 50% de leurs rémunérations pour aider leurs clubs à traverser la crise.

Javier Tabas prévient la France

La semaine dernière, les diffuseurs BeIN Sports et Canal +, s’étaient mis d’accord sur un compromis qui leur permettraient de payer à la LFP, Ligue de Football Professionnel, une partie des droits TV, environ 130 millions d’euros, retenus lors de la suspension initiale des rencontres. Mais Le compte n’y était toujours pas et l’annonce de mardi, n’était pas pour arranger les choses. En Espagne les paradigmes étaient différents, et les espoirs de terminer la saison plus concrets. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez avait récemment annoncé que les sportifs, y compris les footballeurs, seraient autorisés à commencer des séances individuelles d’entrainement à partir du 04 Mai.

Une annonce, selon Tabas, mûrement réfléchie et entrant dans le cadre d’un plan en quatre étapes pour la levée du verrouillage national. Le gouvernement commencerait donc par la «phase zéro» avec l’espoir de conclure par la «phase trois» et un retour à un semblant de normalité d’ici fin juin. Aussi le sémillant président de la Ligue espagnole de football, avait-il lors de l’un de ses points de presse, déclaré ne pas comprendre le point de vue du gouvernement français. Pour lui, « travailler sur une chaîne de montage ou d’être sur un bateau de pêche », n’était pas plus dangereux que de jouer au football à huis clos . « À mon avis, la décision de la France est précipitée. S’il y a des secteurs économiques importants qui ne peuvent pas redémarrer, ils pourraient finir par disparaître. Et cela pourrait arriver au football professionnel ». avait-il ajouté en substance.