Pour beaucoup d’experts, l’immunité collective serait un excellent moyen de contrer le covid-19. Pour cela, environ 70% d’une population se doit d’attraper un virus afin que celui-ci ne circule plus. En effet, les personnes atteintes éprouveraient des difficultés à transmettre le virus puisque la plupart des personnes seraient déjà immunisées.

Problème, en France, la situation semble compliquée. À partir du 11 mai, le déconfinement se voudra progressif. Toutefois, selon les chiffres de l’institut Pasteur, 6% des citoyens seulement auraient été infectés par le covid-19, une estimation très loin des 70% souhaité. Une information confirmée par Simon Cauchemez, qui tire d’ailleurs la sonnette d’alarme, estimant qu’une seconde vague de covid-19 pourrait bien avoir lieu si certaines mesures n’étaient pas rapidement revues.

L’institut Paster tire la sonnette d’alarme

Dans les faits, le confinement aurait permis d’éviter une contagion de masse. Le taux de contagion, estimé à 3,3 par cas (3,3 personnes infectées par un malade) est passé à 0,5 au cours de ce confinement. Dans l’idée, les politiques souhaitaient avant tout, éviter que les hôpitaux ne soient trop rapidement saturés par l’afflux de malades. Mais selon certains avis, cela finira bien par arriver, du moins, tant que les scientifiques n’aient pas encore réussi à trouver un vaccin efficace contre la maladie.

Une cartographie des personnes à risques

Seules satisfactions, les chiffres expliquant la mortalité. En effet, il semblerait qu’en France, 0,5% des malades décèdent de la maladie. Les hommes seraient toutefois plus à risque. Le taux de décès chez un homme âgé de 80 ans ou plus serait même de 13%. Enfin, 2,3% des malades infectés par la maladie sont hospitalisés, ce chiffre grimpant à 31% chez les hommes de 80 ans ou plus. Le temps passant, les chiffres se confirmant, il est plus facile pour les scientifiques d’établir une cartographie des personnes à risques et de déterminer les marches à suivre afin d’éviter le scénario catastrophe.