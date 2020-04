Face à la crise de covid-19, le gouvernement français a décidé de prendre le taureau par les cornes. Face à la détresse des citoyens les moins bien lotis, l’exécutif a confirmé le 22 avril, vouloir débloquer pas moins de 39 millions d’euros afin de venir en aide aux plus modestes. Associations, territoires en souffrances et citoyens les plus à risques sont directement concernés par cette mesure exceptionnelle.

Annoncée par Christelle Dubos, secrétaire d’État chargée de la lutte contre la pauvreté, ce montant avancé représente pas moins d’un tiers du budget habituellement alloué par le gouvernement pour ce type d’aide. Une enveloppe de 39 millions qui s’ajoute à celle des 65 millions d’ores et déjà dépensés afin de mettre en place, par exemple, divers dispositifs de protection pour les personnes sans-abri. Un vaste plan de financement a donc été déployé, afin de venir aider celles et ceux dans le besoin.

39 millions d’euros pour les plus démunis

Sur ces 39 millions d’euros, 25 seront distribués aux associations proposant une aide alimentaire. Achat des denrées et distributions aux plus démunis, les associations et organisations travailleront de manière plus efficace et pérenne, elles qui commençaient à être à court de solutions face à l’afflux des demandes. 14 millions seront ensuite débloqués sous forme de chèques dits, d’urgence alimentaire. L’idée ici est de proposer une aide à l’achat des denrées de premières nécessités.

2.9 millions de chèques distribués

Face à la baisse des productions à cause du covid-19 et à la hausse des prix, de nombreuses personnes se sont retrouvées en incapacité de consommer. Ces chèques seront confiés aux préfectures avant d’être redistribués dans les CCAS locaux, centres communaux d’action sociale (CCAS). Chaque foyer identifié recevra environ 105 euros. Une distribution de chèque qui débutera dès demain, notamment en Seine-Saint-Denis, ou pas moins de 25.000 foyers sont directement concernés. Au total, ce sont 2.9 millions de chèques qui devraient être distribués à travers le pays, à utiliser dans les supermarchés.