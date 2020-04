En France, le confinement est toujours en place, mais force est de constater que de plus en plus de personnes commencent à ne plus respecter les règles énoncées. Les beaux jours pointent le bout de leur nez et il apparaît de plus en plus difficile pour certains, de résister à la tentation d’aller dehors. Problème, les forces de l’ordre elles, ne lâchent rien.

Résultat, en Eure-et-Loir, quatre personnes ont récemment été arrêtées et entendues par la justice pour ne pas avoir respecté les règles du confinement. En effet, toutes ont été contrôlées à plus de trois reprises sans avoir été en mesure de présenter leur attestation les autorisant à sortir. Résultat, les quatre individus sont passés au tribunal de Chartres.

Quatre audiences pour non-respect du confinement

Âgé de 19 ans, Lucas Meillez a fait fort. Contrôlé à neuf reprises hors de chez lui sans attestation, ce dernier risque gros d’autant que la justice le soupçonne d’avoir tenté de profiter de la situation pour continuer à s’approvisionner en drogue. Le président de l’audience lui a effectivement fait remarquer qu’à chaque fois, il a été interpellé dans des quartiers connus pour ce genre de trafic et que, lui-même, a d’ores et déjà été arrêté pour des infractions en rapport avec les stupéfiants. Tentant de se justifier le jeune homme affirme qu’il ne souhaitait que fumer une cigarette, lui qui le fait en cachette de ses parents. Il a été condamné à trois mois de prison ferme.

Jusqu’à neuf interpellations en quelques jours

Un autre jeune homme a été contrôlé à quatre reprises sans attestation et sans papiers d’identité entre le 25 et le 29 mars. Interrogé, il a lui aussi utilisé l’excuse de la cigarette afin de se justifier. Inconnu des services de police, il a été condamné à deux mois de prison avec sursis. Un troisième individu lui a été verbalisé avec ses papiers dérogatoires, toutefois, ce dernier les a rempli au crayon de papier, raturant afin de modifier les dates. Il se rendait alors chez un de ses proches amis. Il a été condamné à trois mois de prison ferme.



Enfin, un individu âgé de 51 ans a été surpris par les autorités, bière à la main, sur les bords de l’Huisne. Il s’agissait ici de sa quatrième interpellation. Condamné à deux mois de prison ferme, l’homme en question a confié qu’il ne comptait plus jamais sortir de chez lui, du moins le temps que le confinement soit en place, même dans le but de promener son chien. Une situation judiciaire qui a semble-t-il eu d’importantes répercussions sur ces quatre individus qui ont promis de se tenir à carreau.