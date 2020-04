Afin de contrer la propagation du nouveau coronavirus, une boutique de pagnes africains, Barakatou, situé à Paris, a entrepris de distribuer gratuitement dès ce lundi, 500 masques fabriqués en local aux parisiens. La boutique offre également la possibilité à ceux qui viendront avec leur coupon de pagne de pouvoir repartir avec des masques cousus. Barakatou avait par ailleurs distribué 400 masques aux policiers, pompiers et ambulanciers.

D’après le gérant de la boutique Musa Faty, les activités de la boutique ne fonctionnent plus depuis le démarrage du confinement et c’est en vue d’apporter leur contribution à la lutte contre la pandémie qu’ils ont décidé de distribuer les masques. Vieille de 40 ans, la boutique a été rachetée par une nouvelle équipe depuis 2019 et est située au milieu de la Goutte-d’Or, un quartier parisien. Avec la vente des pagnes et habits traditionnels africains, Barikatou sous-traite la confection des vêtements.

Soutenir le personnel soignant

A propos des masques que l’entreprise veut distribuer, deux couturiers ont été spécialement mis de côté pour leur confection. Ces masques en Wax réutilisables après lavage, seront partagés dès ce lundi aux premiers venus jusqu’au 11 mai prochain, en fin d’après-midi, et dans le respect strict des dispositions de sécurité.

Pour ceux qui ne parviendront pas à obtenir les masques proposés par la boutique, Barikatou leur propose la confection gratuite des masques à partir de leur propre coupon. C’est un geste, qui à en croire les responsables de la structure, leur permettrons de manifester leur proximité aux autorités sanitaires ainsi qu’au personnel soignant, qui donnent de tout leur temps pour lutter contre la pandémie.