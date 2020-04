Joubran Durbas, docteur syrien arrivé en France à la fin 2016, témoigne. Ce réfugié, qui a réussi à obtenir le statut en France avant de confirmer ses acquis en réussissant l’examen des épreuves de vérification des connaissances, travaille à l’hôpital de Metz-Thionville, au sein du service de chirurgie vasculaire.

Habitué aux images fortes, ce dernier a ainsi œuvré au sein d’un des hôpitaux les plus touchés par la crise, au bord de la saturation. Une crise sanitaire qu’il a tenté d’endiguer de son mieux, mais qui lui a très vite rappelé la situation dont il a pu témoigner en Syrie. Les répétitions de phrases et expressions, dont « il manque du matériel » ou « il faut trier » lui ont effectivement rappelé des périodes douloureuses.

La situation en France, similaire à celle en Syrie ?

Les soignants, en première ligne, donnent tout afin de faire respecter le serment d’Hippocrate. Ce sont ces personnes qui, en France, en Europe, comme en Syrie et dans le reste du monde, font tout afin de soigner les malades, souvent au péril de leur propre santé. « En Syrie, c’est le risque de bombardement, en France, c’est le risque de contamination par le virus. » a-t-il ainsi lancé, visiblement ému et touché par la situation actuelle.

De bonnes nouvelles qui donnent de l’espoir

Mais comme beaucoup de docteurs, ces moments difficiles sont souvent égayés et souvent mis de côté grâce à une série de bonnes nouvelles. Un couple âgé de 82 ans s’en est par exemple sorti après une semaine d’oxygène et de traitement à l’hôpital. De belles nouvelles qui redonnent beaucoup d’espoir et d’énergie à tous les médecins engagés dans cette incroyable guerre.