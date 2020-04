Dans ce contexte de crise sanitaire particulièrement éprouvante, les personnes du troisième âge sont les plus exposées. Selon les données des structures sanitaires, au niveau mondial, le taux de mortalité dû à la pandémie du coronavirus est très élevé chez les personnes âgées. Dans un entretien diffusé sur la chaîne BFMTV, l’ancien président français, François Hollande a annoncé la mort de son père, Georges Hollande qui était alors âgé de 96 ans et qui résidait en Ehpad depuis un an maintenant.

Selon les dernières informations, la cause du décès de Georges Hollande n’a pas de lien direct avec le Coronavirus. Meurtri par la mort de son géniteur, l’ex président français a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du personnel soignant qui s’est très bien occupé de son papa.

Les mots forts de l’ex président

Dans le contexte actuel de Covid-19 où le personnel soignant est au four et moulin, François Hollande a livré qu’il n’a pas pu voir son père avant que ce celui-ci ne tire sa révérence. “Il y a beaucoup de décès, les procédures sont longues. Ne pas pouvoir les voir avant leur départ est une situation cruelle pour beaucoup d’entre nous (…) nous avons eu des conversations au téléphone avec mon père, mais je n’ai pas pu le visiter. Et j’ai dû attendre qu’on le sorte de l’Ehpad pour le voir dans une chambre funéraire le lendemain” a indiqué l’ancien compagnon de Ségolène Royal.

Hollande a par la suite déclaré que les effets du confinement, nécessaire, ont eu un impact psychologique important sur son père Georges. Décédé ce Samedi 04 Avril, les obsèques de Georges Hollande sont attendues pour ce mardi 07 Avril. Malgré la douleur, François Hollande a eu une pensée à l’endroit du personnel médical qui mène un combat héroïque contre le Coronavirus.