Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé l’exclusion, à compter du 14 avril 2020 et pour une période de 18 mois, de China Zhonghao Nigeria Limited, une entreprise de génie civil enregistrée au Nigeria, au motif de pratiques frauduleuses. Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque a révélé que China Zhonghao Nigeria Limited, en groupement avec Oceanic Construction and Engineering Nigeria Ltd., avait fait des déclarations frauduleuses sur son année de constitution, la valeur de ses contrats de référence et l’expérience de son personnel clé. Ces fausses déclarations ont été faites lors de soumissions à deux appels d’offres dans le cadre du projet d’amélioration de l’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu urbain, financé par la Banque au Nigéria.

Pendant cette période d’exclusion, China Zhonghao Nigeria Limited et ses filiales ne seront pas éligibles à l’adjudication de marchés financés par la Banque. En outre, cette sanction pourrait faire l’objet d’une exclusion croisée par d’autres banques multilatérales de développement en vertu de l’accord de reconnaissance mutuelle des décisions d’exclusion, notamment la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale.

À l’expiration de cette période d’exclusion, China Zhonghao Nigeria Limited pourrait à nouveau être éligible à participer aux appels d’offres financés par la Banque à condition qu’elle mette en place un programme de conformité de l’intégrité en respect des directives de la Banque en la matière.

En juin 2019, associée à China Zhonghao Nigeria Limited pour répondre à cet appel d’offres, l’entreprise Oceanic Construction and Engineering Nigeria Ltd. avait été exclue par la Banque pour une période de 48 mois, pour pratiques frauduleuses. Cette exclusion peut être consultée à travers le lien suivant : https://www.afdb.org/fr/news-and-events/integrity-in-development-projects-african-development-bank-blacklists-oceanic-construction-and-engineering-nigeria-for-48-months-for-fraudulent-practices-19409. Le projet d’amélioration de l’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu urbain vise à améliorer l’accès à l’eau potable dans les États d’Oyo et de Taraba au Nigeria. Il consiste, entre autres, à mener des travaux d’extension et de réhabilitation du réseau d’alimentation et de distribution d’eau potable dans ces deux Etats. Ce projet est financé par le Fonds africain de développement, le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement.

À propos du Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption :

Le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque africaine de développement est chargé de la prévention, de la dissuasion et des enquêtes sur la corruption, la fraude et autres pratiques passibles de sanctions dans les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.afdb.org/fr/about-us/organisational-structure/integrity-and-anti-corruption. Le personnel de la Banque africaine de développement et le grand public peuvent dénoncer les pratiques passibles de sanctions au sein de la Banque ou dans les opérations qu’elle finance, en utilisant les numéros sécurisés du Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption.