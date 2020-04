Les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, face au blocage en Guinée Bissau, ont décidé après analyse de la situation de reconnaitre la victoire de Umaro Sissoco Embalo au deuxième tour de l’élection présidentielle du 29 décembre 2019. Ils lui demandent de nommer un premier ministre au plus tard le 22 mai 2020. Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont entériné, hier mercredi 22 avril 2020 à Abuja, la victoire de Umaro Sissoco Embalo à l’élection présidentielle du 29 décembre 2019 en Guinée Bissau.

Cette décision a été prise après analyse approfondie de la situation politique du pays et compte tenu de la persistance du blocage. Selon le communiqué officiel rendu public, ils demandent au nouveau président élu Umaro Sissoco Embalo de «procéder à la nomination d’un premier ministre et d’un nouveau Gouvernement au plus tard le 22 mai 2020, conformément aux dispositions de la Constitution notamment celles relatives aux résultats issus des élections législatives ».

Par ailleurs, les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO ont souligné la nécessité d’engager immédiatement la réforme relative à une nouvelle Constitution qui sera soumise à un référendum dans six (6) mois afin d’assurer la stabilité du pays. La commission réaffirme «la disponibilité de la CEDEAO à continuer à soutenir la Guinée-Bissau pour lui permettre d’une part, de consolider sa démocratie et de promouvoir la paix et d’autre part, de mettre en œuvre les priorités de son développement socio-économique ».