Cette fois-ci, Elizabeth Warren offre son soutien à Joe Biden. L’ancienne candidate à la primaire démocrate, défaite à plusieurs reprises, a décidé d’officiellement apporter son soutien au candidat Joe Biden, seul et unique candidat encore en liste pour ces primaires puisque Bernie Sanders, son dernier rival, a décidé de lui aussi jeter l’éponge.

Aujourd’hui, la nomination de Biden ne fait plus aucun doute et ce dernier devrait être le candidat officiel des démocrates pour les prochaines présidentielles. Soutenu par tous, de Sanders à Obama, ce dernier se prépare à affronter Trump au cours d’une élection qui risque de réserver son lot de surprises. Elizabeth Warren elle, a toutefois décidé d’appeler à l’unité et semble espérer que le prochain président puisse rendre aux Américains, leur foi en la politique. Une manière pour elle de tacler Trump, accusé de diviser le pays. Selon ses dires, les vies et les emplois des Américains sont en péril, la politique menée par l’actuel président américain ne fonctionnant pas.

Elizabeth Warren soutien elle aussi Joe Biden

Âgée de 70 ans, Warren a longtemps fait le buzz et aurait pu prétendre à une victoire finale. Malheureusement, celle-ci a vite plongé dans les sondages, essuyant par la même occasion une série de défaites, dont certaines inattendues, comme dans son fief du Massachusetts. Silencieuse, elle n’a pas souhaité s’exprimer au sujet du candidat qu’elle souhaitait soutenir. Un silence que le clan Sanders lui a longtemps reproché. Les deux candidats étaient effectivement sur la même longueur d’onde, mais des dissensions en interne semblent avoir jeté un froid sur une possible collaboration.

Un candidat démocrate déjà désigné

Ce soutien s’ajoute à ceux de Sanders et d’Obama. Le sénateur du Vermont a confirmé vouloir se positionner en faveur de Biden tandis qu’Obama, toujours très populaire, a lui aussi affirmé que le clan démocrate devait se réunir derrière la figure de Biden. Ancien vice-président, ce dernier a déjà traversé une crise économique, travaillant notamment à un plan de relance en 2007/2008. Empathique, il reste un politicien très respecté et très apprécié, et ce, malgré son âge qui pourrait lui faire défaut.