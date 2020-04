Les écoles polytechniques de Dakar et Thies comptent bien s’investir dans la lutte contre le Covid-19 au Sénégal. L’Ecole Supérieur Polytechnique de Dakar ESP a annoncé via facebook que ses étudiants avaient fabriqué une quantité importante de gel hydroalcoolique dans leurs laboratoires au moment où une autre page met en avant le distributeur automatique de gel confectionné dans ce même établissement. Les polytechniciens de Thies ont pour leur part mis en place un respirateur artificiel.

Une initiative saluée dans les réseaux sociaux

“L’ESP produit son propre gel hydroalcoolique! A travers le département Genie Chimique et Biologie Appliquée (GCBA) PER, techniciens, docteurs,laborantins, étudiants ont contribué à l’effort de guerre contre le Covid19 avec une production de centaines de flacons de 500ml de gel” peut on lire sur la page Facebook de l’école. Une initiative largement saluée à travers les commentaires postés par les internautes. Ce lot de gel hydroalcoolique est destiné au ministère de la santé et de l’action sociale qui avait lancé un appel à la solidarité contre la propagation du virus. Plusieurs dons et contributions ont été faits depuis lors par des entreprises et citoyens dans le but d’appuyer le ministère. Cette même école est mise en exergue sur la page de MR Pub Accro qui salue la confection d’un distributeur automatique par l’école pour une solution alcoolisée.

Respirateur artificiel

Une équipe d’enseignants chercheurs de l’école polytechnique de Thies a pour sa part mis en place un respirateur artificiel. L’appareil mis en place devrait être validé par les autorités sanitaires pour qu’il puisse être utilisé selon les chercheurs. Pour rappel, le pays dispose d’une cinquantaine de dispositifs de réanimation selon les membres du ministère. Jusque là deux personnes ont été mis sous respirateur au Sénégal depuis le début des contaminations au Covid-19 au mois de mars dernier.