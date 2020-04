Les publications de l’actuel locataire de la Maison Blanche sur le réseau social de l’oiseau bleu ont visiblement le pouvoir de booster le cours du pétrole. En effet, après une série de publications qu’il a faites ce jeudi sur Twitter, le prix du baril a connu une augmentation plutôt spectaculaire. Il annonçait notamment une probable réduction de la production russe et saoudienne.

De 5,1 dollars à 25,32 dollars

Cette option aurait pour mérite de corriger les dégâts causés dans ce secteur par la pandémie du Coronavirus. Mais force a été de constater que suite à ces différentes publications, le prix du pétrole a changé dans le monde entier. Initialement à 5,1 dollars, le baril américain de WTI pour mai à New-York est passé à 25,32 dollars soit à 25 %.

A Londres, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin est passé à 29,94 dollars soit 21 % alors qu’il était à 5,2 dollars. Cette situation intervient alors que le président américain a surpris les différents investisseurs par sa déclaration. Il a expliqué notamment qu’il espère et s’attend à ce que la Russie et l’Arabie Saoudite réduisent leur production « d’environ 10 millions de barils, et peut-être nettement plus ».

Trump aurait-il menti?

« Cela pourrait même aller jusqu’à 15 millions de barils », avait poursuivi le président américain dans sa publication. Mais ces déclarations ne seraient vraisemblablement qu’une invention du milliardaire républicain. Il indiquait notamment que ces informations seraient issues d’une discussion avec « (son) ami MBS (prince héritier) d’Arabie saoudite, qui a parlé avec le président Poutine ».

Mais la réaction du gouvernement russe n’a pas tardé à sortir. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov a été plutôt claire. « Non, il n’y a pas eu de (telle) conversation », a-t-il fait savoir. Il ajoute que pour l’heure, aucune discussion n’a été prévue entre le président russe et Mohammed ben Salmane (MBS).