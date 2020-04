Le maréchal Khalifa Haftar avait annoncé dans la soirée du lundi 27 avril 2020, à travers un discours que le commandement de son armée a « accepté la volonté du peuple et son mandat ». Mais il n’a pas précisé auprès de quelle institution il avait reçu le « mandat du peuple ». Aussi n’a-t-il pas indiqué les implications politiques de ce mandat, à savoir notamment le rôle que joueraient le Parlement dans l’est du pays et le gouvernement nommé par cette assemblée élue il y a 6 ans. Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est libyen, tient sa légitimité de ce parlement qui avait été forcé de s’exiler dans l’est du pays, à cause d’une augmentation de violences dans la capitale. Cette annonce du maréchal Khalifa Haftar, a suscité les réactions du gouvernement d’union nationale (GNA) basé à la capitale Tripoli.

Il avait l’intention de cacher les défaites de ces mercenaires

Ce mardi 28 avril 2020, il a dénoncé un énième « coup d’Etat » du maréchal Khalifa Haftar. Selon le GNA, il s’agit d’une « farce et un nouveau coup d’Etat qui s’ajoute à une série d’autres ayant commencé il y a des années ». Ce gouvernement reconnu par les Nations Unies a également estimé que son rival s’était retourné contre les institutions politiques parallèles qui lui accordaient un soutien. Le GNA a estimé que le maréchal Haftar qui essaie depuis avril 2019 de prendre Tripoli, avait l’intention de cacher les défaites de ses mercenaires et ses milices, ainsi que « l’échec de son projet dictatorial ».

Plusieurs années de conflits

L’ambassadrice des Etats-Unis a laissé voir sur Twitter, qu’elle trouve dans l’annonce du maréchal Khalifa Haftar, une « suggestion (…) selon laquelle des changements à la structure politique de la Libye peuvent être imposés par une déclaration unilatérale ». Pour rappel, cela fait maintenant plusieurs années que la Libye sombre dans une guerre opposant Khalifa Haftar à Fayez el-Sarraj, tête du GNA. Ces affrontements ont commencé depuis la chute de Mouammar Kadhafi.