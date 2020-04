Voilà plus d’un an maintenant que le Venezuela est enlisé dans une crise socio-politique qui a des effets dévastateurs sur la bonne marche du pays. Deux hommes forts se livrent une bataille âpre pour la gestion du pouvoir d’État, il s’agit du président élu, Nicolás Maduro et de Juan Guaido, ancien président de l’assemblée nationale et autoproclamé président du Venezuela. Il faut dire que les deux hommes bénéficient de soutiens diverses. Juan Guaido est soutenu par plusieurs chancelleries occidentales avec en tête de liste les États-Unis. Maduro a résisté jusque-là grâce au soutien sans failles de la Russie et de la Chine.

Le pouvoir de Nicolás Maduro a longtemps vacillé, pour contraindre l’homme fort de Caracas à quitter son fauteuil, les États-Unis ont pris de lourdes sanctions contre le pays d’Amérique Latine qui est un grand producteur de pétrole. Mais grâce au soutien des russes et des chinois, le successeur d’Hugo Chávez a réussi à se maintenir au pouvoir. Au fil du temps, la crise politique s’est transformée en crise sociale et économique plongeant le Venezuela dans une situation critique.

Des tentatives de médiations furent menées mais aucunes n’a permis de rétablir la stabilité. Hier, Vendredi 03 Avril, l’Union Européenne s’est jugée favorable au plan américain pour le Venezuela. Ce plan consiste à mettre en place un gouvernement de transition sans les deux principaux protagonistes de la crise à savoir Nicolás Maduro et Juan Guaido. Pour les responsables de l’UE, un gouvernement de transition sans Maduro et Guaido pourrait constituer une solution pour une sortie de crise.

“La proposition américaine est conforme à la demande de l’UE de parvenir à une solution pacifique à la crise par la négociation pour instaurer un gouvernement démocratique, qui est plus que jamais nécessaire aujourd’hui” a déclaré dans un communiqué, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Les USA ont changé de tactique en demandant à leur allié Juan Guaido de renoncer provisoirement à la présidence dans l’attente de nouvelles élections.