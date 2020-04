Aux États-Unis, le bilan du nouveau coronavirus est absolument terrible. En effet, près d’un million de personnes ont été touchées par la maladie, pour près de 55.000 décès. Face à cette crise dont l’ampleur est inattendue, de nombreuses initiatives sont prises, comme celle annoncée par Bill et Melinda Gates.

En effet, le fondateur de la société américaine Microsoft, a confirmé que la totalité des ressources de sa fondation, la Bill & Melina Gates Foundation, soit près de 40 milliards de dollars, allait être investis afin de lutter contre le covid-19. Cet argent était normalement destiné à la lutte contre des maladies telles que la polio, le paludisme ou encore le sida. Cependant, face à l’urgence, Bill Gates a souhaité revoir ses plans.

Bill Gates, contre le covid-19

Problème, si cette initiative est louable, l’OMS et de nombreuses organisations affirment que les autres maladies ne doivent pas être oubliées au profit du covid-19. Face à la lutte internationale qui s’organise, des milliers de personnes pourraient être foudroyées par des cas de rougeoles ou de polio puisque les regards ne sont plus tournés vers ces populations à risque.

55.000 décès

Toutefois, l’Organisation mondiale de la santé peut continuer de compter sur le soutien de Bill Gates pour qui le rôle de l’agence onusienne est essentiel dans le cadre de cette lutte contre la maladie. D’ailleurs, le milliardaire et philanthrope estime que le président Trump, s’il a d’ores et déjà affirmé qu’il ne soutiendrait plus financièrement l’OMS, ne devrait finalement pas aller au bout de son idée. Pour rappel, près d’un million de cas ont été détectés aux USA, pour près de 55.000 décès, faisant des États-Unis, la nation au pire bilan.