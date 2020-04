Le président français Emmanuel Macron a démenti les rumeurs de désaccords entre son Premier ministre Edouard Philippe et lui, lors du conseil des ministres. « L’ensemble de l’exécutif est pleinement aligné dans cette crise.Je n’aurai aucune complaisance à l’égard de ceux qui par des bruits et des rumeurs tentent de diviser le gouvernement et singulièrement le Premier ministre et le président de la République » a-t-il déclaré. Cependant, ces explications n’ont pas suffi à convaincre certains, comme la journaliste Nathalie Saint-Cricq, qui a donné son avis concernant ce démenti sur le plateau d’une émission de télévision française. A l’en croire, tout le monde est pratiquement bien placé, pour savoir qu’il y a réellement une « dissension » entre les deux hommes.

Le plan de déconfinement présenté ce 28 avril 2020

« Mais le jour où le Premier ministre va à l’Assemblée pour une tâche extrêmement difficile, un discours extrêmement important, on ne peut pas laisser se propager, non pas des rumeurs, mais bien des informations comme quoi ils n’auraient pas été d’accords » a-t-elle indiqué. Il se pourrait même que le président de la République ait contacté en personne des journalistes, sans que le Premier ministre ne soit au courant, pour montrer son désaccord à ce dernier. Notons que ce mardi 28 avril 2020, Edouard Philippe présentera son plan de déconfinement pour la France, à la tribune de l’Assemblée nationale. Mais les divergences d’opinions opposent les deux hommes forts de la République française, au sujet de la fin du confinement.

« Emmanuel Macron était prêt à accorder plus de temps »

Selon un média français, Edouard Philippe et Emmanuel Macron ne sont pas tout à fait d’accord sur les modalités qui entourent la fin du confinement. Un conseiller avait fait savoir que « Emmanuel Macron était prêt à accorder plus de temps, au nom de l’unité nationale.Mais le premier ministre ne voulait pas donner une impression de flottement en attendant la fin du vote pour clore la séquence ».