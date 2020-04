Découverte pour la première fois en Chine en 1984, la maladie hémorragique du lapin est une maladie très contagieuse et mortelle pour ces petits mammifères. Au Sénégal, des suspicions de foyers de la maladie hémorragique du lapin ont été rapportées par le ministère de l’Elevage et des Productions animales, depuis le 30 mars dans les départements de Dakar, Pikine et Thiès selon nos confrères de l’APS. Provoquée par un virus de la famille des Calicivirus ; la transmission s’effectue par le contact direct d’un lapin à un autre et n’est pas transmissible à l’homme. Le ministère rassure ainsi quant à un éventuel lien avec le virus covid-19.

Une maladie “zoonose” non transmissible à l’homme

Au Sénégal, une suspicion de la maladie hémoragique du lapin a été annoncée pour les départements de Dakar, Pikine et de Thiès. D’après le Docteur Mbargou Lo, directeur des Services Vétérinaires du Ministère de l’Elevage et des Productions animales “le ministère de l’Elevage relève que sur un effectif de 562 lapins, 521 ont été infectés, dont 401 ont succombé à la maladie. Les taux de morbidité et de mortalité sont respectivement de 92,70% et 71,35%“. Le directeur rassure la population sénégalaise que même si la maladie hémorragique du lapin est très contagieuse, elle n’est pas une zoonose c’est-à-dire qu’elle n’est pas transmissible à l’homme et qu’elle n’a rien à voir le coronavirus, covid-19.

Vaccin disponible

Plusieurs mesures conservatoires ont été alors mises en place le Ministère de l’Elevage et des Productions animales pour freiner la propagation de la maladie. En guise de prévention un appui en désinfectant a été apporté aux Services régionaux de l’Elevage et des Productions animales de Thiès et Dakar. Les résultats d’analyses du Laboratoire national de l’Elevage et de Recherches vétérinaires sont attendus et selon le Docteur Mbargou Lo seuls ces résultats “confirmeront ou infirmeront la présence de la maladie hémorragique du lapin, dans notre pays“. Si les résultats s’avèrent positifs, il est envisagé d’importer le vaccin.